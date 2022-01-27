На российском металлургическом комбинате рабочий погиб от отравления газом

В Липецке на территории Новолипецкого металлургического комбината трое рабочих отравились угарным газом, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает «Интерфакс».

Там добавили, что инцидент произошел во время осмотра межцехового трубопровода на российском заводе.

По данным предприятия, двух пострадавших госпитализировали. Предварительно, работники комбината не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную для применения при таких работах.

Инцидент на работу предприятия не повлиял. Для расследования происшествия создана комиссия.

Ранее в Волгоградской области шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в теплице. Все погибшие были гражданами Таджикистана, Следственный комитет возбудил уголовное дело.