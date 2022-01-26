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В российском регионе шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами

В Волгоградской области шесть рабочих погибли от отравления выхлопными газами в теплице

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Волгоградской области шесть рабочих отравились выхлопными газами и умерли. Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

«В Среднеахтубинском районе в теплице шесть работников погибли, отравившись выхлопными газами», — заявил собеседник агентства.

Источник РИА Новости сообщил, что все погибшие в российском регионе рабочие были гражданами Таджикистана. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, добавил он.

Ранее в Ставропольском крае из-за аварии на заводе погибли двое рабочих, еще один человек пострадал. На предприятии по выпуску силикатного кирпича во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация емкости с горячей водой.

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Анастасия Шейкина
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