В российском регионе шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами

В Волгоградской области шесть рабочих отравились выхлопными газами и умерли. Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

«В Среднеахтубинском районе в теплице шесть работников погибли, отравившись выхлопными газами», — заявил собеседник агентства.

Источник РИА Новости сообщил, что все погибшие в российском регионе рабочие были гражданами Таджикистана. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, добавил он.

Ранее в Ставропольском крае из-за аварии на заводе погибли двое рабочих, еще один человек пострадал. На предприятии по выпуску силикатного кирпича во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация емкости с горячей водой.