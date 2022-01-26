В российском регионе шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами
В Волгоградской области шесть рабочих погибли от отравления выхлопными газами в теплице
В Волгоградской области шесть рабочих отравились выхлопными газами и умерли. Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.
«В Среднеахтубинском районе в теплице шесть работников погибли, отравившись выхлопными газами», — заявил собеседник агентства.
Источник РИА Новости сообщил, что все погибшие в российском регионе рабочие были гражданами Таджикистана. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, добавил он.
Ранее в Ставропольском крае из-за аварии на заводе погибли двое рабочих, еще один человек пострадал. На предприятии по выпуску силикатного кирпича во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация емкости с горячей водой.