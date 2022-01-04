Два человека погибли в результате аварии на заводе в российском регионе
Двое рабочих погибли, один пострадал в результате ЧП на заводе на Ставрополье
В Ставропольском крае на заводе произошла авария, в результате которой погибли двое рабочих. Еще один человек пострадал. Об этом во вторник, 4 января, сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Уточняется, что на предприятии по выпуску силикатного кирпича во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация емкости с горячей водой. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, ему оказывают помощь медики.
«Никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет», — уточнил Владимиров.
Ранее 4 января стало известно, что в Тюмени загорелся Антипинский нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, никто не пострадал.