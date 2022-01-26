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Названа причина отравления шестерых рабочих в российском регионе

СК: в теплице под Волгоградом, где нашли тела рабочих, была нарушена техника безопасности
Начало событий в новости В российском регионе шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В помещении теплицы в Волгоградской области, где нашли тела шести рабочих из Таджикистана, нарушались правила и нормы по технике безопасности. Такая причина произошедшего приводится на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, там располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода поступали в саму теплицу. Все найденные рабочие отравились угарным газом.

Уточняется, что один из приезжих обнаружил тела своих товарищей в теплице, где трудился с земляками. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты. В настоящее время проводится весь комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Ставропольском крае из-за аварии на заводе погибли двое рабочих, еще один человек пострадал. На предприятии по выпуску силикатного кирпича во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация емкости с горячей водой.

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Анна Щербакова
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