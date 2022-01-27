Маэстро Понасенков заступился за пострадавшего от конфликта с учителем школьника

Публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, заступился за российского школьника, который подвергся нападкам со стороны учителя. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Понасенкова, ученик школы в селе Любовь Кыринского района написал ему письмо и рассказал, что задал учителю истории вопрос, на который тот не смог ответить. Вместо этого учитель и директор школы начали травить подростка и угрожали отчислить из учебного заведения. «Уважаемый Евгений Николаевич, я боюсь, что меня начнут избивать. Меня уже почти выгнали из школы и шантажируют тем, что оставят меня без аттестата», — рассказал пострадавший школьник.

После получения письма публицист опубликовал ролик, в котором обратился к губернатору Забайкальского края Александра Осипова и потребовал освободить от должности учителя истории и директора школы. «Я убежден, что они опасны как минимум для этого ребёнка. С моей точки зрения — это абсолютный беспредел. Это подставляет и унижает губернатора, весь край и всю Россию, в том числе меня как гражданина», — заявил историк.

Спустя два дня Понасенков опубликовал новое видео, в котором сообщил о реакции местных властей на произошедшее. По его словам, учитель истории написал заявление на увольнение. Маэстро также добавил, что после сообщений о конфликте школьника и педагога региональная прокуратура организовала проверку.

