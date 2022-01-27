Льготную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье

Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить льготную ипотеку, включив в нее вторичное жилье. Об этом сообщают «Известия».

По его мнению, необходимо разработать специальную программу, благодаря которой будут предоставляться льготы на вторичное жилье в населенных пунктах, где не производится активное жилищное строительство, либо рассмотреть возможность распространить на данные территории действие всех имеющихся адресных льготных программ.

Парламентарий отметил, что те льготные программы по ипотеке, которые в настоящее время действуют в России, направлены на повышение спроса на квартиры лишь в новостройках, не распространяясь на вторичное жилье, за исключением Дальневосточного федерального округа. В тех же населенных пунктах, где не производится строительство нового жилья, у россиян нет никакой поддержки со стороны государства, подчеркнул депутат.

Ранее эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» предупредили, что в 2022 году ставки по ипотеке в России вырастут до уровня выше 10 процентов. Эксперты считают, что росту ипотеки будут препятствовать и низкие темпы роста доходов населения, и исчерпание платежеспособного спроса на недвижимость. Тем не менее, ипотека останется драйвером роста кредитования в текущем году.