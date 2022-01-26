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Россиян предупредили о резком повышении ставок по ипотеке

«Эксперт РА»: ставки по ипотеке в России вырастут до уровня выше 10 процентов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2022 году ставки по ипотеке в России вырастут до уровня выше 10 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Из-за резкого удорожания жилищных кредитов рост ипотечного рынка замедлится, полагают аналитики.

Эксперты считают, что росту ипотеки будут препятствовать и низкие темпы роста доходов населения, и исчерпание платежеспособного спроса на недвижимость. Тем не менее, ипотека останется драйвером роста кредитования в текущем году.

«Поскольку цикл повышения ключевой ставки [Центробанка] продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10 процентов», — предупреждают специалисты.

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По их прогнозу, прирост ипотечного портфеля по итогам года составит 15–17 процентов (или 7-11 процентов без учета ипотечных госпрограмм). По итогам 2021-го он достиг 27 процентов.

Ранее россиян попросили не отказываться от ипотеки из-за падения курса рубля. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что ослабление нацвалюты носит временный характер, поэтому потенциальным ипотечникам не стоит пересматривать свои планы.

Нина Ташевская
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