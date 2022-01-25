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Россиян попросили не отказываться от ипотеки из-за падения рубля

Эксперт по недвижимости Радченко: не стоит отказываться от ипотеки из-за обвала нацвалюты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Падение курса рубля носит временный характер, в скором времени российская экономика восстановится, поэтому гражданам, которые хотят оформить ипотеку, не стоит отказываться от своих планов. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Как отметила эксперт, колебания курса нацвалюты связаны с политической обстановкой, а не с объективными экономическими факторами. «Экономических причин для девальвации нет, — подчеркнула Радченко. — Это просто паника на бирже. О том, что американская биржа обвалится — слухи. Ничего не обвалится».

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Эксперт добавила, что весь мир, напротив, ждет восстановления после пандемии. И тем, кто берет ипотечные кредиты, «не надо на эти флюгеры реагировать», указала Радченко. Она попросила потенциальных ипотечников рассчитывать только на себя, оценивать, будут ли стабильными их доходы.

Ранее стало известно, что средняя полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) в России в декабре 2021-го подскочила на 4,4 процентного пункта — до 13,2 процента, максимума с 2015 года. Рост ПСК обусловлен единственным фактором — повышением ключевой ставки Центробанка.

Нина Ташевская
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