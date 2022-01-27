Неизвестные устроили стрельбу в центре Калининграда

В Калининграде дорожный конфликт на улице 9 Апреля закончился стрельбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь на 27 января в центре города. Водители и пассажиры двух автомобилей поссорились, после чего один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

Пострадали трое мужчин. Полиция ищет всех участников происшествия.

Руководство областного управления МВД взяло ход оперативных мероприятий на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли автобус с людьми на остановке «Кунарская». Никто не пострадал, после обстрела транспорта в российском городе водитель остановил автобус и вызвал полицию.