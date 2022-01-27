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В российском городе обстреляли пассажирский автобус с людьми

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли автобус с людьми на остановке «Кунарская»

Фото: страница «Инцидент Екатеринбур»г во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге в микрорайоне Старая Сортировка неизвестные обстреляли пассажирский автобус с людьми. Об этом сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

По словам очевидца, неизвестные обстреляли автобус, который следовал по маршруту 57, —  они прострелили окно. Инцидент произошел на остановке «Кунарская».

Никто не пострадал, после обстрела транспорта в российском городе водитель остановил автобус и вызвал полицию, добавил очевидец.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия. В ведомстве пока не подтвердили, что стекло автобуса повредили выстрелами.

Ранее в Свердловской области из ружья обстреляли больницу для пациентов с COVID-19 и машину врача реанимации, который работает в госпитале. В результате нападения российский врач не пострадал, стрельбу мог устроить родственник погибшего пациента.

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Анастасия Шейкина
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