Российский ковидный госпиталь и машину врача реанимации обстреляли из ружья

В Асбесте обстреляли из ружья больницу для пациентов с COVID-19 и машину врача реанимации

В Свердловской области в Асбесте из ружья обстреляли больницу для пациентов с COVID-19 и машину врача реанимации, который работает в госпитале. Видео последствий нападения публикует Telegram-канал «Екатеринбург №1».

На кадрах видно, что на автомобиле медика более десяти следов от выстрелов.

По словам источника Е1.RU, в результате нападения российский врач не пострадал. По одной из версий, стрельбу рядом с ковидным госпиталем мог устроить родственник погибшего пациента с COVID-19.

В региональном главке полиции подтвердили факт нападения. Начальник пресс-службы Валерий Горелых сообщил, что ведомство проводит проверку.

Ранее в Волгограде россиянин, который не хотел стоять в очереди, избил врача-травматолога. Мужчина зашел в лечебный кабинет и потребовал срочного осмотра, а затем набросился с кулаками на медика. После того как травматолог упал, нападавший скрылся.