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Обстрелявшего больницу и машину врача россиянина арестовали на Урале

В Асбесте до 2 января заключен под стражу мужчина, стрелявший по больнице и авто врача
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Фото: CC7 / Shutterstock

В Свердловской области арестовали жителя Асбеста, подозреваемого в обстреле местной больницы и машины врача, сообщает E1.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Отмечается, что 39-летний местный житель заключен под стражу до 2 января 2022 года. В отношении уральца возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Сообщается, что россиянин был задержан 5 ноября, после чего написал явку с повинной. В доме мужчины нашли оружие, из которого, предположительно, он 2 ноября и обстрелял окна больницы с автомобилем.

E1.RU сообщал, что мотивом стрельбы могло стать то, что жена стрелявшего скончалась в этой больнице от последствий коронавируса. Стрелок пытался отомстить за смерть супруги врачу, которого считал ответственным за это, но перепутал автомобиль и стрелял в машину другого медика. Также по словам источника издания, 29 октября в эту больницу приходил неизвестный мужчина с ножом, «напугал весь персонал и искал конкретного врача».

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