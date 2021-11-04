Один человек погиб в результате стрельбы в Подмосковье

«112»: неизвестные открыли стрельбу в Химках, один человек погиб, еще один ранен

В Подмосковье произошла стрельба со смертельным исходом. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, неизвестные открыли стрельбу на улице Шевченко в Химках. После этого четыре человека сели в черный Mercedes и скрылись. В результате один человек погиб, еще один ранен. В городе введен план «Перехват».

3 ноября в Асбесте Свердловской области из ружья обстреляли больницу для пациентов с COVID-19 и машину врача реанимации, который работает в госпитале. В результате нападения российский врач не пострадал. По одной из версий, стрельбу рядом с ковидным госпиталем мог устроить родственник погибшего пациента с COVID-19.