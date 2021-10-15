В Подмосковье у открывшего стрельбу в квартире украинца нашли склад оружия

В Дубне полицейские приехали на вызов о стрельбе и нашли раненого украинца и склад оружия

В Дубне полицейские приехали в квартиру на вызов о стрельбе и обнаружили раненого украинца, его сожительницу и арсенал оружия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

12 октября в скорую позвонила жительница Подмосковья и сообщила, что к ней в квартиру постучалась раненая соседка, которая попросила вызвать врачей. Вместе с медиками на место прибыли сотрудники полиции.

В квартире полицейские обнаружили мужчину с ранением головы. На диване около него был пистолет и обойма с патронами. Пострадавшего госпитализировали вместе с сожительницей, которая находилась в шоковом состоянии.

При осмотре места происшествия оперативники нашли документы (военный билет и пропуск на закрытое научное предприятие Дубны), согласно которым раненый — 36-летний гражданин Украины. Также в его квартире обнаружены патроны, глушитель, три пакета с веществом растительного происхождения, три кобуры, запчасти для автомата Калашникова, несколько мобильных телефонов, ноутбуков и карты памяти.

В больнице сожительница украинца пояснила, что познакомилась с мужчиной больше года назад. Последние две недели он стал вести себя странно. Он бредил по ночам, и ему казалось, что он на войне. Как пояснила россиянка, ранее он рассказывал, что участвовал в боевых действиях в Донбассе.