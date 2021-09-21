У угрожавшего соседке убийством россиянина нашли арсенал оружия

В Можайске полицейские задержали россиянина за угрозы убийством и незаконное хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области.

По ее словам, с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что сосед угрожал ей автоматом и несколько раз выстрелил в землю.

На место происшествия выехал наряд. В доме и автомобильном прицепе россиянина был обнаружен арсенал оружия: автомат, пистолеты, два ружья и более 170 патронов. Также на участке мужчины нашли стреляные гильзы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 119 («Угроза убийством») и 222 («Незаконные хранение оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области у отца восьмерых детей, которого обвиняют в изнасиловании дочери, нашли склад оружия: автоматы и пистолеты-пулеметы, взрывчатку и бронежилеты.

