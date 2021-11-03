Москвичка выстрелила в дворника из-за плохой уборки и попала на видео

В Москве на Сиреневом бульваре женщина выстрелила в дворника из-за плохой уборки

Жительница Москвы выстрелила из сигнального пистолета в дворника, который, по ее мнению, плохо убрал территорию. Инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Видео публикует РЕН ТВ.

Камера засняла момент выстрела из сигнального пистолета. На кадрах виден расходящийся цветной дым. Затем выбегает женщина, которая кричит на дворника. В ходе словесной перепалки она пытается ударить мужчину по лицу, но тот уворачивается.

По сведениям телеканала, выстрел произошел возле одной из многоэтажек, территории которых обслуживает ГБУ «Жилищник».

Ранее в Москве на Марксистской улице неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Уточнялось, что трое мужчин поссорились у кафе в центре города, после чего один из них достал пистолет и начал стрелять. Все трое получили травмы, но в больницу обратился лишь один пострадавший.