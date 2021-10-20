В Нижегородской области мужчина открыл стрельбу у кафе

В городе Богородск Нижегородской области задержали 40-летнего мужчину, который открыл стрельбу у кафе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 16 октября в заведении, расположенном на улице Ленина. По данным следствия, посетитель кафе «из хулиганских побуждений навел в сторону 17-летней сотрудницы заведения предмет, используемый им в качестве оружия». Испугавшись, девушка выбежала из помещения. После этого мужчина вышел на улицу и там произвел не менее двух выстрелов.

Местоположение подозреваемого было установлено 20 октября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Ранее в Москве на Марксистской улице неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. По данным СМИ, трое мужчин поссорились у кафе в центре города, после чего один из них достал пистолет и начал стрелять. Все трое получили травмы, но в больницу обратился лишь один пострадавший.