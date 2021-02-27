Пятеро кавказцев задержаны за стрельбу в российском кафе

Пятеро выходцев с Кавказа задержаны за стрельбу в кафе в Шлиссельбурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Четверо из задержанных имеют российское гражданство. Среди них — владелец кафе.

Во время задержания правоохранители изъяли несколько единиц оружия, а также провели обыски в нескольких увеселительных заведениях на территории Петербурга и Ленинградской области. В полиции добавили, что изъяты нелегальные игровые автоматы.

Ранее в Шлиссельбурге Ленинградской области массовый конфликт в кафе закончился стрельбой и убийством россиянина. Один из участников встречи открыл стрельбу, в результате которой 39-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).