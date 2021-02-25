Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой

Заседание книжного клуба во Владикавказе закончилось массовой дракой, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информацию литературного журнала Северной Осетии «Дарьял».

«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом», — рассказали в журнале. Организаторы уточили, что на заседании обсуждали книгу Азамата Габуева «Аделина. Реваз. Кристина».

В журнале заявили, что конфликт произошел из-за агрессивности гостей клуба, а также их нежелания «слушать и слышать других».

В «Фонтанке» отметили, что в книге из-за которой возникла ссора, описывается современная Осетия глазами крупных чиновников и богатых девушек.

Ранее в феврале сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана произошла массовая драка со стрельбой. Участниками конфликта стали более десяти человек. Ссора завязалась между сторонниками главы района и оппонентами. Во время драки неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, один из россиян получил легкое ранение.