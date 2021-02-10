В Дагестане произошла массовая драка со стрельбой

В Цунтинском районе Дагестана произошла массовая драка со стрельбой. Участниками конфликта стали более 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ссора завязалась между сторонниками главы района и оппонентами. Во время драки неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, один из мужчин получил легкое ранение.

Полиция задержала всех участников драки и изъяла оружие, в настоящий момент их отпустили.

Глава администрации района Шамиль Магомедов сообщил, что местные чиновники работали в штатном режиме и в конфликте не участвовали. «Как мы выяснили, в селе Кидеро была небольшая потасовка. Могу уверенно заявить, что среди участников конфликта чиновников районного уровня не было и пострадавших, раненых нет», — добавил он.

Официальных комментариев правоохранительных органов по факту произошедшего в настоящий момент нет.

Ранее, 6 февраля, в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы был застрелен экс-глава селения Новокули Абакар Капланов. Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор. Эту версию подтвердили в МВД республики. По подозрению в убийстве задержаны два бойца ОМОН из того же села. Расследование дела взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.