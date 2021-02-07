Раскрыты подробности конфликта убитого экс-главы села в Дагестане с бойцами ОМОН

Конфликт экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова, убитого в отделении полиции в Махачкале, с бойцами ОМОН Салманом и Сулейманом Курбановыми начался в 2015 году, когда он возглавлял Новокулинский сельсовет. Подробности вражды между сторонами раскрыли «Московскому комсомольцу» жители села.

По их словам, все дело в земельном участке, который семья Курбановых якобы получила при прежнем главе администрации. «Но он не был официально оформлен. Там была какая-то неразбериха с планом земельного надела, кадастровым учетом. Братья хотели все это узаконить, но Акбар Капланов на своем посту стал этому препятствовать. Курбановы никак не могли получить нужные документы», — рассказали собеседники издания.

Жители села отметили, что Капланов позже ушел работать в районную администрацию, однако все еще имел влияние в сельской администрации, и дело Курбановых не двигалось. «Этот конфликт очень давний. Между ними были и драки, и побои, и стрельба, и покушение, и преследование», — говорится в сообщении.

Капланов был застрелен накануне, 6 февраля, в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы. По предварительным данным, убийцы были бойцами ОМОН, они выпустили в Капланова 36 пуль. Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор. Эту версию подтвердили в МВД республики.

Власти Дагестана подтвердили, что у убитого была «давняя вражда» с двумя бойцами ОМОН из того же села. Расследование убийства взял на контроль врио главы республики Сергей Меликов.