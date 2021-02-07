В Дагестане поручили расследовать убийство экс-главы села за два месяца

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России (СК) по Дагестану Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок», — говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве в отделе полиции были задержаны двое мужчин. По предварительным данным, преступники — бойцы Росгвардии, они выпустили в Капланова 36 пуль. Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание по этой статье — пожизненный срок.

Ранее 6 февраля стало известно о том, что в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули. Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор. Эту версию подтвердили в МВД республики.