Встреча российских ритуальщиков на кладбище закончилась стрельбой

В деревне Ириновка Всеволожского района Ленинградской области встреча работников ритуальных компаний на кладбище закончилась стрельбой. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, утром 22 февраля к учредителю одной из контор ритуальных услуг пришел представитель другой компании и стал угрожать конкуренту ножом. Глава фирмы сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета в воздух и под ноги нападавшему, после чего тот скрылся. Однако уже через полчаса к бизнесмену вернулся сын непрошеного гостя, желая отомстить за отца. В ходе драки учредитель конторы вновь открыл огонь, прогнав конкурента. В результате стрельбы никто не пострадал.

Все ритуальщики задержаны сотрудниками полиции. В отношении открывшего стрельбу россиянина возбуждено уголовное дело.