Медведев назвал катастрофой возможную войну России и НАТО

Исход, при котором Украина решит пойти по силовому пути в отношении Донбасса, столкнув Россию и НАТО, был бы самым драматичным. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру», отвечая на соответствующий вопрос.

«Значит, это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я просто надеюсь, что этого никогда не произойдет», — сказал Медведев.

При этом он отметил, что в странах НАТО и в США отдельные «сумасшедшие горячие головы» уже рассуждают на эту тему. «Но я рассчитываю, что этого никогда не будет», — заключил Медведев.

В интервью журналистам ведущих российским СМИ зампред Совбеза России также ответил на вопросы, касающиеся ситуации с пандемией COVID-19, международной безопасностью, Украиной и других актуальных тем.

Ранее о неприемлемости войны России с НАТО высказался премьер-министр Латвии Кришьянис. По его словам, страны Североатлантического договора готовы к такому конфликту, но подобный исход — наихудший сценарий, так как это будет очень большая мировая война.