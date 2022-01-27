На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана в четверг, 27 января, произошла перестрелка. Об этом сообщает издание 24.kg.

Инцидент случился в местности Торт-Кочо Баткенского района. По данным киргизской стороны, стрельбу устроили таджикские пограничники. Сначала они стреляли из автоматов, а затем открыли минометный огонь, утверждают местные жители.

Погранслужба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявила, что обстановка напряженная. Таджикские представители сначала перекрыли дорогу Баткен — Исфана. После переговоров с ними движение на участке было разблокировано. Однако через несколько минут таджикская сторона открыла огонь, утверждают в Бишкеке.

Между тем издание ASIA-Plus со ссылкой на источник пишет, что конфликт начался из-за того, что киргизы закидали камнями машины граждан Таджикистана на территории села Сомониен. Сейчас оттуда эвакуировали женщин и детей.

Жители утверждают, что стрельбу также начали киргизские пограничники. «В настоящий момент перестрелка продолжается. Раненые есть, но точное количество неизвестно», — рассказал один из собеседников издания.

В конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнула перестрелка, которая переросла в полномасштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор между двумя республиками из-за водораспределительного пункта. Погибли десятки людей, сотни пострадали. Стороны обвинили друг друга в провокации.

