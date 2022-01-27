В России сочли настораживающим прогноз ВОЗ о признании «Спутника V»

Заявление представительницы ВОЗ в России Мелиты Вуйнович о сроках признания вакцины «Спутник V» является настораживающим, поскольку не содержит никаких конкретных сроков, сказал в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков. Он объяснил, что процедура уже слишком затянулась, поскольку изначально ожидалось, что препарат будет одобрен в конце 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году. Такой вариант допустила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Расплывчатые формулировки

«Процесс одобрения "Спутника" идет уже очень давно, больше года. И, в принципе, были ожидания, что к концу 2021 года все должно было завершиться. Потом появились некоторые технические моменты. В итоге я ожидал, что вакцину признают в марте-апреле 2022. Но формулировка Вуйнович оказалась слишком расплывчатой, что настораживает. Если наш препарат не одобрят в ближайшее время, это будет очень нехорошо», — отметил Крючков.

Иммунолог допустил и влияние нестабильной геополитической обстановки на длительное одобрение препарата, но отметил, что данный фактор здесь не является решающим.

«Этот момент, скорее, более важен для ЕМА (Европейской агентство лекарственных средств — прим. Ленты.ру), но даже там ключевыми остаются все же регуляторные вопросы. ВОЗ же, в свою очередь, уже заявляла, что основные препятствия к одобрению "Спутника" уже сняты, потому остается только гадать, что могло пойти не так на этот раз. В любом случае, подобная расплывчатость пугает», — сказал Крючков.

Он добавил, что в ближайшее время в ВОЗ должны провести финальную инспекцию производственной площадки российского препарата, после этого настанет время поставить точку в данном вопросе.

В начале января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение. Документ также касается проведения клинических исследований российского препарата. По итогам проверки у специалистов ЕМА не было критических замечаний.