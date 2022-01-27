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В ВОЗ допустили признание вакцины «Спутник V» в 2022 году

Представитель ВОЗ Вуйнович: «Спутник V» может быть признан организацией в 2022 году

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году. Такой вариант допустила представитель организации в России Мелита Вуйнович, ее слова передает ТАСС.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию», — заявила Вуйнович.

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Она добавила, что еще 16 вакцин находятся в процессе ожидания, среди которых присутствует «Спутник V». Вуйнович отметила, что для регистрации необходимо собрать объемный пакет документов. Со «Спутником V» все идет по плану, «и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — подчеркнула она.

По словам представителя ВОЗ, из всех вакцин, которые создали в России, только «Спутник V» подал заявку на регистрацию в организации.

В начале января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение. Документ также касается проведения клинических исследований российского препарата. По итогам проверки у специалистов ЕМА не было критических замечаний.

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Никита Абрамов
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