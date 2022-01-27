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В России увеличили размер материнского капитала

Премьер Мишустин объявил об увеличении маткапитала на первого ребенка до 524 тыс. рублей

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

С 1 февраля в России увеличивается размер ряда социальных пособий и материнского капитала. Об этом в ходе заседания правительства объявил премьер Михаил Мишустин, передает АГН «Москва».

При рождении первого ребенка выплата вырастет с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч. На второго и последующих детей размер маткапитала увеличивается до более чем 693 тысяч рублей.

Ежемесячные выплаты семьям с детьми, людям с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, и ветеранам вырастут на 8,4 процента, что соотносится с инфляцией за прошлый год.

Пересмотр размера выплат в сторону увеличения российские власти начали на фоне рекордного за последние годы роста цен. Социальные пенсии для неработающих пенсионеров должны были вырасти на 5,9 процента, но после утверждения поправок в бюджет они вырастут на 8,6 процента, причем уже с 1 января.

Президент России Владимир Путин, инициатор этих поправок, предложил внести изменения и в военные пенсии. В соответствии с нынешним бюджетом предполагалось, что они вырастут на 4 процента с 1 октября 2022 года, но, по мнению главы государства, более справедливым был бы рост на 8,6 процента с 1 января, как у гражданских лиц.

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Платон Щукин
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