Путин объявил о новой индексации пенсий

Президент России Владимир Путин объявил о необходимости провести индексацию пенсий в соответствии с уровнем реальной инфляции не только для гражданских лиц, но и для военных, сообщает РИА Новости. Размер индексации составит 8,6 процента.

Глава государства поручил произвести пересчет с 1 января 2022 года. Согласно действующим параметрам бюджета, размер военных пенсий должен был вырасти на 4 процента с 1 октября.

Путин подчеркнул, что индексация будет выше фактической инфляции, которая достигла 8,39 процента за минувший год. По его словам, деньги военные пенсионеры должны получить с ближайшей выплатой.

Проиндексировать размер страховой части пенсии на 8,6 процента вместо 5,9 процента, заложенных в бюджете, президент предложил 12 января. Накануне, 20 января, Госдума приняла соответствующие поправки в бюджет. На следующей неделе их рассмотрит Совет Федерации.

По итогам индексации реальный размер средней гражданской пенсии вырастет на 300 рублей. Между тем в минувшем году обеспечить рост пенсий выше инфляции позволила только разовая выплата в размере 10 тысяч рублей, обеспечившая прирост каждый месяц на 833 рубля. Таким образом, с учетом разовой выплаты пенсия по сравнению с прошлым годом сократится примерно на 500 рублей.