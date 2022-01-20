Госдума утвердила поправку о повышенной индексации пенсий

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении утвердили поправку о повышенной индексации пенсий в размере 8,6 процента, что выше фактической инфляции по итогам 2021 года, сообщает РИА Новости.

Действие закона будет иметь обратную силу, то есть повышенная пенсия будет выплачиваться с 1 января.

Совет Федерации рассмотрит поправки о повышении пенсий на заседании 26 января. Документ включен в повестку верхней палаты парламента.

Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля. Повышение коснется 30,8 миллиона неработающих россиян, получающих страховые пенсии. На эти цели из бюджета потратят 170 миллиардов рублей.

В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента. Такие параметры были связаны с прогнозом годовой инфляции на момент обсуждения документа. Однако в реальности по итогам года рост цен достиг 8,39 процента, при этом продуктовая инфляция превысила 10 процентов.

Изменить размер индексации пенсий предложил президент России Владимир Путин. По его словам, принятые ранее решения по повышению уровня жизни пенсионеров были недостаточными. Если вычесть инфляцию, то средняя пенсия после новой индексации вырастет на 300 рублей в месяц по сравнению с 2021 годом.