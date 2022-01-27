Турция предложила принять переговоры по Минским соглашениям

Турция готова принимать у себя переговоры участников Минских соглашений и оказывать всяческую поддержку мирному процессу на востоке Украины. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, цитату приводит ТАСС.

Министр понадеялся не только на принятие у себя Минской группы, но и на продолжение диалога между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем. «Мы выступаем за продолжение диалога России и НАТО. НАТО, в частности, запросила возвращения постоянного представителя России [при НАТО]. На первый план выходят шаги по снижению напряженности», — предложил Чавушоглу.

Турецкая сторона уже предлагала организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «с глазу на глаз» в Анкаре, чтобы способствовать снижению напряжения между сторонами.