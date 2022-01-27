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На российском мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

На заводе по переработке мусора в Башкирии нашли труп новорожденного

Фото: Николай Гернет / РИА Новости

На мусороперерабатывающем заводе города Мелеуз в Башкирии нашли тело новорожденного. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете по региону.

Следователи осмотрели место ЧП и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. Личность матери младенца удалось оперативно установить, с ней проводятся следственные действия.

Ранее в подмосковном городе Кашира был обнаружен расчлененный труп мужчины. Останки были обнаружены в мешках для строительного мусора на производственной ленте. Там же нашли полотенца, куртку и кожаные перчатки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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Марина Совина
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