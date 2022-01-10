Расчлененного мужчину нашли в Подмосковье

На заводе в подмосковном городе Кашира обнаружен расчлененный мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, останки были обнаружены в мешках для строительного мусора, уложенных на производственную линию. Там же нашли полотенца, куртку и кожаные перчатки.

Правоохранительные органы проводят проверку с целью установления обстоятельств произошедшего. Личность погибшего и причина его смерти выясняются.

20 декабря 2021 года сообщалось, что на кладбище в Тольятти обнаружили четыре свертка с костными останками при подготовке могилы для нового захоронения. Родственники утверждают, что в этом месте никого не хоронили. На месте побывали сотрудники полиции и СКР.

