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Президент Литвы попросил НАТО «не бряцать оружием» из-за Украины

Президент Литвы Науседа: военные угрозы не помогут НАТО снизить напряженность на Украине

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

С «российской агрессией» в Донбассе следует бороться жесткими санкциями и дипломатией, а нагнетание военных угроз со стороны НАТО никак не помогут снизить градус напряженности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова цитирует Telegram-канал издания Baltnews.

Политик попросил НАТО приложить все усилия на дипломатическом уровне, чтобы Россия согласилась на отвод войск из приграничных с Украиной областей. При этом он подчеркнул, что приоритетом альянса до сих пор остается обеспечение собственной коллективной безопасности, а не целостности других стран.

«Заботиться о безопасности региона — сегодня это не обязательно делать, бряцая оружием. Я думаю, что должны говорить дипломаты, говорить очень четко, единодушно, говорить понятно, потому что эту риторику слушает и другая сторона», — пояснил Науседа.

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Ранее временная поверенная в делах США в Киеве Кристина Квин пригрозила России еще сильнее усилить военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае, если деэскалации обстановки в Донбассе не произойдет. При этом она также назвала дипломатическое урегулирование конфликта приоритетом для всех стран НАТО.

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Михаил Кириллов
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