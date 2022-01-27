Президент Литвы попросил НАТО «не бряцать оружием» из-за Украины

С «российской агрессией» в Донбассе следует бороться жесткими санкциями и дипломатией, а нагнетание военных угроз со стороны НАТО никак не помогут снизить градус напряженности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова цитирует Telegram-канал издания Baltnews.

Политик попросил НАТО приложить все усилия на дипломатическом уровне, чтобы Россия согласилась на отвод войск из приграничных с Украиной областей. При этом он подчеркнул, что приоритетом альянса до сих пор остается обеспечение собственной коллективной безопасности, а не целостности других стран.

«Заботиться о безопасности региона — сегодня это не обязательно делать, бряцая оружием. Я думаю, что должны говорить дипломаты, говорить очень четко, единодушно, говорить понятно, потому что эту риторику слушает и другая сторона», — пояснил Науседа.

Ранее временная поверенная в делах США в Киеве Кристина Квин пригрозила России еще сильнее усилить военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае, если деэскалации обстановки в Донбассе не произойдет. При этом она также назвала дипломатическое урегулирование конфликта приоритетом для всех стран НАТО.