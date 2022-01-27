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В iPhone исчезнет слот для сим-карты

Инсайдер: В 2022 году Apple выпустит iPhone без поддержки сим-карт

Фото: Shutterstock

Apple может окончательно отказаться от физических сим-карт в новых смартфонах. Об этом сообщает издание iMore.

Журналисты ссылаются на специалиста агентства GlobalData Эмму Мор-МакКлун (Emma Mohr-McClune), которая поделилась информацией о новых iPhone. По ее данным, уже этой осенью американская компания может представить первый iPhone без слота для физической сим-карты. Исчезнувший разъем заменит модуль eSIM, на который потребитель сможет записать свой тариф сотовой связи.

«Операторам будет дан выбор, продавать новую модель iPhone только с eSIM вместе с версией, которая имеет поддержку eSIM и физической сим-карты», — отметила специалист. Таким образом, Мор-МакКлун полагает, что осенью 2022 года на рынок выйдут две версии iPhone 14 — со слотом для сим-карты и только с модулем eSIM.

Судя по всему, отказ от классической сим-карты станет шагом Apple на пути к созданию iPhone без отверстий и разъемов. Избавление от слота для сим-карты освободит место в смартфоне для других компонентов и позволит улучшить защиту от проникновения влаги и пыли.

В конце января Qualcomm представила прототип смартфон без физической сим-карты и eSIM. Девайс имеет интегрированную сим-карту (Integrated SIM, iSIM), которая встраивается в основной процессор смартфона.

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Андрей Ставицкий
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