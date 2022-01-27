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Стала известна вероятная причина смерти россиян после обследования желудка

РЕН ТВ: умершие после обследования желудка в Петербурге пациенты отравились солями бария

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Стала известна вероятная причина смерти троих россиян, которые скончались после обследования желудка в одном из диагностических центров Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, пациентам должны были дать перед обследованием безвредный сульфат бария, однако процедура была выполнена с применением препарата, содержащего в себе опасные водорастворимые соли бария.

Отмечается, что, по некоторым данным, вещество в учреждение по контракту поставляла компания ООО «Нева Реактив». В фирме заявили, что работали с сернокислым барием, который не предназначен для приема внутрь, и используется только в производственных целях.

«Мы поставляем химические реактивы, и у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять», — объяснил руководитель компании Аркадий Камчатов.

Кроме того, он уточнил, что в договоре с медицинским учреждением не было указано, что вещество, которое они им поставляли, будет использоваться в медицинских целях.

Об инциденте стало известно 26 января. Сначала Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщал о двух погибших. 27 января список увеличился до трех, еще троих госпитализировали в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Никита Абрамов
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