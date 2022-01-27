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В Петербурге три пациента скончались после обследования желудка

«Интерфакс»: в Петербурге число погибших после обследования в клинике выросло до трех

Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, скончались три пациента. Еще трое попали в реанимацию. Об этом со ссылкой на источник в четверг, 27 января, пишет «Интерфакс».

Днем ранее, 26 января, региональное управление Следственного комитета сообщало о двух умерших и двух пострадавших.

«Два пациента, проходившие 23 и 25 января 2022 года медицинское исследование желудка (...), были доставлены в больницу, где скончались. Еще два пациента госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении следователей.

По данным «Интерфакса», речь идет о городском медцентре №1 на улице Сикейроса. Его сотрудники, исполняя свои обязанности в период с 17 по 26 января, провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

26 января стало известно, что в петербургской больнице имени Филатова от коронавируса умер ребенок. Этот летальный случай стал первым в 2022 году.

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Евгения Куликова
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