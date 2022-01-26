В петербургской больнице из-за коронавируса умер ребенок

В петербургской больнице имени Филатова от коронавируса умер ребенок. Этот летальный случай стал первым в 2022 году, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

В ведомстве заявили, что за 2021 год в Санкт-Петербурге также скончался один несовершеннолетний, а в 2020 — двое. Речь идет о тех случаях, когда причиной смерти стал непосредственно COVID-19.

Издание отправило запрос на уточнение данных об умершем ребенке. На данный момент возраст и дата смерти неизвестны.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что частота заражения омикрон-штаммом коронавируса у детей в 2,5 раза выше, чем другими штаммами. Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания у несовершеннолетних.