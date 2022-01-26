Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В петербургской больнице из-за коронавируса умер ребенок

В больнице им. Филатова в Санкт-Петербурге из-за COVID-19 умер ребенок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В петербургской больнице имени Филатова от коронавируса умер ребенок. Этот летальный случай стал первым в 2022 году, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

В ведомстве заявили, что за 2021 год в Санкт-Петербурге также скончался один несовершеннолетний, а в 2020 — двое. Речь идет о тех случаях, когда причиной смерти стал непосредственно COVID-19.

Издание отправило запрос на уточнение данных об умершем ребенке. На данный момент возраст и дата смерти неизвестны.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что частота заражения омикрон-штаммом коронавируса у детей в 2,5 раза выше, чем другими штаммами. Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания у несовершеннолетних.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В «Единой России» констатировали подготовку Украины к боевым действиям
Глава ДНР прокомментировал предложение Турчака о поставках оружия
Российская биатлонистка завоевала золото на чемпионате Европы
Россиян задержали при попытке незаконно проникнуть в Германию
В петербургской больнице из-за коронавируса умер ребенок
В Совфеде назвали выгоду от конфликта в Донбассе для Запада и Украины
Подозреваемого в нападении на вдову Градского отправили в СИЗО
Популярный блогер раскрыл Дудю детали своей эмиграции
В Москве уроженец Чечни зарезал соседа подруги за просьбу вести себя потише
Голикова назвала штамм дельта уходящим из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter