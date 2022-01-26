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Мурашко заявил о возросшей частоте заражения омикроном у детей

Глава Минздрава Мурашко: дети заражаются омикроном в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции. О возросшей частоте заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса омикрон требует особого внимания к здоровью детского населения», — заявил глава Минздрава.

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Ранее Михаил Мурашко заявил, что доступность вакцины для подростков актуальна, так как дети начали заболевать COVID-19 чаще. По словам министра, у части из них заболевание протекает тяжело.

Кроме того, он напомнил, что вакцинация подростков проводится исключительно на добровольных началах и с письменного разрешения родителей или законных представителей.

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Никита Абрамов
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