Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости. По словам Гинцбурга, необходимо привить десять миллионов российских подростков от коронавируса в течение полугода — это позволит защитить их от тяжелого протекания болезни.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова исключила введение принудительной вакцинации детей от коронавируса. Такое решение приняли после большого количества обращений от родителей, которые беспокоятся из-за проводимых в школах опросах о готовности сделать прививку детям.

В декабре 2021 года Минздрав России внес вакцинацию против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

