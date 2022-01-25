Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19

Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугода

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости. По словам Гинцбурга, необходимо привить десять миллионов российских подростков от коронавируса в течение полугода — это позволит защитить их от тяжелого протекания болезни.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова исключила введение принудительной вакцинации детей от коронавируса. Такое решение приняли после большого количества обращений от родителей, которые беспокоятся из-за проводимых в школах опросах о готовности сделать прививку детям.

В декабре 2021 года Минздрав России внес вакцинацию против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы омикрона у привитых и переболевших
Гинцбург назвал сроки приезда комиссии ВОЗ для проверки «Спутника V»
Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19
Великая предостерегла украинских атлетов после запрета на общение с россиянами
Решена 150-летняя связанная с шахматами математическая задача
Гинцбург рассказал о защите назальной вакцины от заражения омикроном
В Подмосковье после ссоры с сожителем мать попыталась отравить ребенка газом
В Белом доме опровергли желание Байдена отправить войска США на Украину
В США пригрозили России еще большей оборонной поддержкой в адрес Украины
Оценены последствия конфликта на Украине для мировой экономики
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter