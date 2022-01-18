В России исключили введение принудительной вакцинации детей от коронавируса

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова исключила введение принудительной вакцинации детей от коронавируса. Об этом во вторник, 18 января, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в аппарат детского омбудсмена поступает большое количество обращений от родителей, которые беспокоятся из-за проводимых в школах опросах о готовности сделать прививку детям. Львова-Белова пояснила, что такие опросы ведутся для стратегического планирования запасов вакцины.

Она подчеркнула также, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые могут быть у непривитых, но необходимо оставить гражданам право выбора.

В декабре 2021 года Минздрав России внес вакцинацию против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Позднее глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что скоро стартуют клинические испытания вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет.