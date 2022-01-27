В ФРГ связали сроки запуска «Северного потока-2» с кризисом вокруг Украины

Проект газопровода «Северный поток-2» не пострадает из-за кризиса вокруг Украины и предполагаемой подготовки ко вторжению, в которой западные страны обвиняют власти России. Максимум, что может произойти — запуск проекта опять отложат, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в разговоре с «Лентой.ру».

Таким образом, как бы далеко ни зашла ситуация вокруг Украины, это может сказаться лишь на скорости запуска. «Я уверен, что рано или поздно его запустят. Но любые дальнейшие задержки негативно скажутся на всех, кто причастен к проекту», — пояснил Котре.

Оценивая просьбу властей ФРГ к европейским партнерам, в которой те настаивали на том, чтобы не включать энергетический сектор в список антироссийских санкций, политик заявил: это связано с недоверием Берлина к другим западным странам.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Германия призывает США и страны Европы сделать исключение для энергетического сектора при введении антироссийских санкций по Украине. При этом собеседники агентства уверены, что исключение не коснется российского газопровода «Северный поток-2».