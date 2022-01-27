Задержанных в Ростовской области журналистов отпустили

Двух журналистов и фотографа, задержанных ранее сотрудниками пограничной службы ФСБ в Ростовской области, отпустили. Об этом сообщает Znak.com.

Как уточняет издание, журналисту Znak.com Игнату Бакину, фотографу издания «Блокнот-Ростов» Александру Прохорцеву и фрилансеру Глебу Голоду выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков. В отделе пограничной службы ФСБ в Ростовской области они пробыли пять часов.

После этого двух журналистов и фотографа пригласили на опросы в отдел службы, где в течение нескольких часов по отдельности опрашивали их по поводу работы. На данный момент Бакин, Прохорцев и Голод уже уехали из Куйбышевского района.

О задержании работников СМИ стало известно 27 января. Претензии к ним предъявили из-за работы в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. При этом подчеркивается, что границу с Украиной журналисты не пересекали.