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Пограничники ФСБ задержали журналистов в Ростовской области

В Ростовской области пограничники ФСБ задержали двух журналистов и фотографа

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода. Об этом сообщает Znak.com.

Уточняется, что претензии к задержанным предъявили из-за работы в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. При этом подчеркивается, что границу с Украиной журналисты не пересекали.

По информации издания, пограничники опрашивали Бакина около часа. Журналиста спрашивали о работе редакции Znak.com, о его карьере и личной жизни.

Трое задержанных в настоящий момент находятся в здании погранслужбы в поселке Куйбышево, опросы продолжаются.

Варвара Кошечкина
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