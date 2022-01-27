Пограничники ФСБ задержали журналистов в Ростовской области

Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода. Об этом сообщает Znak.com.

Уточняется, что претензии к задержанным предъявили из-за работы в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. При этом подчеркивается, что границу с Украиной журналисты не пересекали.

По информации издания, пограничники опрашивали Бакина около часа. Журналиста спрашивали о работе редакции Znak.com, о его карьере и личной жизни.

Трое задержанных в настоящий момент находятся в здании погранслужбы в поселке Куйбышево, опросы продолжаются.