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Полицейские отпустили избитого в Каире российского фотографа

Задержанного в Египте российского фотографа Котова отпустили благодаря усилиям дипломатов

Фото: @northern.friend

Российский фотограф и популярный блогер Арсений Котов освобожден из-под ареста в Египте, пишет РИА Новости.

По информации агентства, Котова, задержанного полицией после его избиения в Каире, отпустили благодаря усилиям российских дипломатов.

Ранее Котов сообщил, что во время его фотопрогулки по Каиру незнакомый местный житель схватил его за фотоаппарат и начал кричать, размахивая кулаками. Он также рассказал, что после избиения его задержала полиция. Котов добавил, что по его делу прошел суд, но никаких обвинений не было выдвинуто. При этом его не отпускали из отделения.

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Марина Совина
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