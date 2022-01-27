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Популярного российского блогера избили и задержали в Египте

Избитый в Египте российский блогер Котов рассказал, что его задержала местная полиция

Фото: @northern.friend

Популярный российский блогер и фотограф Арсений Котов сообщил, что был избит жителями Каира и попал в больницу. В посте в Instagram он также рассказал, что после этого его задержала полиция столицы Египта.

По словам блогера, во время его фотопрогулки по Каиру незнакомый местный житель схватил его за фотоаппарат и начал кричать, размахивая кулаками. Нападавший ударил Котова по лицу и попытался разбить камеру. После этого между мужчинами завязалась драка. «Подбегают трое его друзей, я внезапно оказываюсь на земле вниз лицом и мне в затылок летит булыжник. Дезориентирован, стою у полуразрушенной стены на краю склона, уворачиваюсь от следующего камня», — описал произошедшее фотограф.

Котов сумел убежать от противников. По словам блогера, он получил некоторые травмы, в частности рану на затылке, шишку на лбу и несколько царапин на руке. В комментариях к публикации Котов рассказал, что вследствие нападения у него пропали 100 долларов (порядка восьми тысяч рублей) из рюкзака. «Сейчас пишу этот текст, находясь в полицейском участке. Оказалось, мой обидчик тоже пришел сюда, пожаловался на огромный синяк под глазом. Полиция задерживает меня на один день в участке для выяснения обстоятельств», — добавил он.

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После публикации первого поста блогер рассказал в сторис Instagram, что побывал в больнице, где ему наложили швы на голову и руку. Он также сфотографировался с местным жителем, который ранее атаковал его. «Оказывается, он напал на меня, потому что подумал, что я сфоткал его ненаглядную жинку!» — уточнил Котов.

Помимо этого, блогер заявил, что по его делу прошел суд, но никаких обвинений не было выдвинуто. При этом Котова, как он рассказал в Instagram, не отпускают из отделения полиции. По словам россиянина, к нему возникли претензии из-за фотографий местных территорий. «Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. <...> Меня держат в полицейском участке в Каире», — обратился к пользователям соцсети Котов. Блогер также заверил, что звонил в посольство России, однако ему не оказали никакой помощи.

Ранее стало известно, что российский блогер Георгий Ерохин был арестован после публикации видео с нарушениями ПДД. Уточнялось, что под арестом он пробудет 11 суток.

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Маргарита Щигарева
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