Вирусолог предсказал спад волны омикрон-штамма в России

Вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что в России увеличивается заболеваемость коронавирусом. Однако в ближайшее время волна заражений пойдет на спад, заявил он в интервью радио Sputnik.

Чумаков напомнил, что омикрон-штамм COVID-19 распространяется стремительно. Однако спад волны этой мутации коронавируса произойдет так же быстро, как и ее возникновение. В качестве примера ученый привел кривые заболеваемости в США, в Великобритании и в целом в Европе. Он предсказал спад омикрон-штамма в России с 10 февраля.

«В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — спрогнозировал Чумаков.

Специалист добавил, что симптоматика омикрон-штамма отличается от проявлений других мутаций коронавируса. Омикрон является малопатогенным, поэтому он вызывает легкое заболевание, на которое пациент может не обратить внимания. По мнению Чумакова, значительное число переболевших омикроном приобретают иммунитет к COVID-19, поэтому следующая волна заражений может пройти незаметно.

«В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной», — заключил он.

Ранее российский инфекционист Владимир Чуланов дал совет непривитым пожилым гражданам. Он призвал их соблюдать режим самоизоляции.