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Автор «Бойцовского клуба» отреагировал на изменение концовки фильма в Китае

Чак Паланик заявил, что измененная концовка «Бойцовского клуба» напоминает финал книги

Кадр: фильм «Бойцовский клуб»

Писатель Чак Паланик, на романе которого основан фильм «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, отреагировал на изменение концовки фильма в Китае. Об этом сообщает TMZ.

Автор заявил, что измененная концовка напоминает финал его книги больше, чем лента Финчера. В оригинальной версии фильма Рассказчик в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе личность террориста Тайлера Дердена (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков. Главный герой затем берет за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

В варианте картины, доступной для китайских зрителей, вместо этой сцены демонстрируются титры, сообщающие, что «полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке, данной Тайлером, и арестовать всех преступников, предотвратив взрыв бомбы». После этого Тайлера отправляют в психиатрическую больницу.

Как и в китайской версии фильма, в книге Рассказчику не удается организовать теракт. В итоге он тоже попадает в психиатрическую лечебницу,

В своем Twitter-аккаунте Паланик пошутил, что в Китае все получают счастливый финал. Он также добавил, что правосудие всегда побеждает.

Марина Погосян
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