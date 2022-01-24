Концовку «Бойцовского клуба» радикально изменили для китайских зрителей

Фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вышел на китайском стриминговом сервисе Tencent Video с радикально измененной концовкой, в которой главный персонаж помогает полиции предотвратить собственный план по взрыву небоскребов и ложится в психбольницу. Об этом сообщает Vice в понедельник, 24 января.

В оригинальной версии фильма Рассказчик в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе личность террориста Тайлера Дердена (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков. Главный герой затем берет за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

В варианте картины, доступной для китайских зрителей, вместо этой сцены демонстрируются титры, сообщающие, что «полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке, данной Тайлером, и арестовать всех преступников, предотвратив взрыв бомбы». «После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение. Он вышел из больницы в 2012 году», — говорится в фильме.

Отмечается, что причиной изменения концовки могло стать как предписание китайских властей, так и самоцензура. Представители Tencent Video отказались комментировать произошедшее. Знакомый с ситуацией источник заявил, что картина была перемонтирована правообладателем, после чего власти КНР допустили фильм к показу на территории страны. Ранее «Бойцовский клуб» не получал в Китае широкого релиза и демонстрировался лишь на Шанхайском международном кинофестивале.