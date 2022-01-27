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Работу с веществом для обследования желудка остановили после смерти трех россиян

Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти пациентов после обследования в Петербурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Специалисты Росздравнадзора начали проверку обстоятельств смерти пациентов, проходивших обследование желудка в диагностическом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 27 января, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается также, что обращение препарата, который использовался при проведении процедуры, приостановлено.

Ранее 27 января стало известно, что три пациента городского медцентра №1 на улице Сикейроса скончались после того, как прошли обследование органов желудочно-кишечного тракта. Еще три человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Днем ранее, 26 января, региональное управление Следственного комитета сообщало о двух умерших и двух пострадавших. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Санкт-Петербурга.

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Евгения Куликова
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